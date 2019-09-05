Митта объяснил, почему Шукшин ненавидел представителей власти

Режиссер Александр Митта стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал, что учился во ВГИКе на одном курсе вместе с актером и писателем Василием Шукшиным.

Как отметил Митта, Шукшин был очень любвеобильным молодым человеком, вокруг которого всегда было много представительниц прекрасного пола. «Я отдал ему всех девушек. Тягаться с ним в любовных похождениях было невозможно», — заявил режиссер.

В то же время он отметил, что у Василия Шукшина была очень непростая судьба. Дело в том, что его отца, Макара Шукшина, арестовали по знаменитой 58-й статье и расстреляли в 1933 году. «Василий очень стыдился этого факта. Он действительно считал, что его отец предатель Родины. А в 1956 году его папу реабилитировали. После этого у Василия произошел какой-то надлом. Он стал бить представителей власти», — заявил Митта.

По словам режиссера, Василий Шукшин нередко устраивал драки с милиционерами. К счастью, у того была тетка, которая все-таки смогла, как выразился Митта, поставить со временем Шукшину «мозги на место».