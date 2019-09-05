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Ксения Собчак в Киеве заявила о необходимости референдума в Крыму

Российская телеведущая стала гостем программы Киселева.

Ксения Собчак в Киеве заявила о необходимости референдума в Крыму
Ксения Собчак. Фото: Instagram

Российская телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак побывала в Киеве и стала гостем программы Евгения Киселева «Личный код». Местные журналисты, конечно же, не могли не спросить мнение Ксении относительно принадлежности Крыма.

Несмотря на то, что Собчак уже много раз озвучивала свою позицию по вопросу вхождения полуострова в состав Российской Федерации, она ответила на вопрос еще раз.

«Я уже не раз говорила и во время своей предвыборной кампании, и продолжаю так считать, что Россия нарушила международные договоренности и территория должна быть возвращена», — сказала Ксения, добавив, что для этого нужно провести «какой-то референдум», но это будет нелегко, так как на полуострове проживает большая часть русскоязычных людей.

Она также попросила украинцев избегать фраз вроде «верните Крым» и подчеркнула, что русские и украинцы — это братские народы и они должны вместе искать компромиссный выход из сложившейся ситуации.

Между тем мысли Ксении Анатольевны сейчас заняты, наверняка, не Крымом и не политикой — уже 13 сентября они с Константином Богомоловым сыграют свадьбу. Сегодня стало известно место ее проведения.

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Ксения Собчак в Киеве заявила о необходимости референдума в Крыму
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