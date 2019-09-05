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Директор Бузовой опроверг информацию о покупке певицей виллы

Он утверждает, что риэлтор неправильно истолковала интерес девушки.

Директор Бузовой опроверг информацию о покупке певицей виллы
Светлана Маковеева/КП

Источником слухов о том, что Ольга Бузова якобы собирается покупать на Бали виллу стоимостью 20 миллионов рублей, стали ее друзья. Об этом Teleprogramma.pro сообщил директор певицы Антон Богославский. 

Как выяснилось, Бузова прилетела на индонезийский остров вместе с несколькими друзьями. Именно они заинтересовались покупкой живописной виллы недалеко от океана. Сама же певица лишь решила помочь разузнать побольше о предложениях по недвижимости.

«У нас там были друзья. И они хотят купить там дом, виллу. И они попросили съездить, посмотреть виллу. Поскольку Оля все узнавала — где там комнаты и так далее, риэлтор просто подумала, что это Оля ее покупает», — рассказал корреспонденту Teleprogramma.pro Богославский.

Директор артистки уверен: риэлтор просто неправильно восприняла информацию. Поскольку Ольга активно участвовала в изучении виллы, он предположил, что именно она и будет покупателем. По всей видимости, именно агент по недвижимости и сообщила журналистам «новость» о том, что певица якобы собирается стать владелицей дома на одном из самых популярных курортов мира. 

Напомним, певица до сих пор не приобрела недвижимость в Москве. В столице она продолжает жить в съемной квартире.

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БалиОльга Бузовароссийский шоу-бизнес

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Директор Бузовой опроверг информацию о покупке певицей виллы
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