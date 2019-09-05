Жена Гафта опровергла слухи о том, что артист парализован

Валентину Гафту может потребоваться хирургическое вмешательство. С таким известием выступили некоторые СМИ, сообщившие, что 84-летний актер и режиссер частично парализован.

Слухи о состоянии здоровья Валентина Иосифовича прокомментировала его супруга Ольга Остроумова. В беседе с порталом Teleprogramma.pro она опровергла информацию о том, что медики собираются оперировать мужа.

«Выдумали, что операция нужна ему, парализован. Стабильное состояние, пока еще мало прошло времени. Идет терапия и реабилитация», – сообщила Ольга Михайловна.

Напомним, Гафта госпитализировали 7 августа. У народного артиста случился инсульт. Недавно Остроумова сообщила об отмене творческого вечера мэтра, который должен был состояться в начале сентября по случаю его дня рождения.

Но, к счастью, под круглосуточным присмотром врачей актеру становится легче. Спустя пять дней после начала лечения его давление пришло в норму, а еще через несколько дней его перевели из реанимации в обычную палату в отделении неврологии. По словам супруги, реабилитация Гафту предстоит длительная, ведь его состояние осложняется болезнью Паркинсона.