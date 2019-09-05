Буланова прокомментировала состояние сына после перелома

По словам певицы, мальчик хорошо себя чувствует, но ходит в гипсе.

Татьяна Буланова эксклюзивно для Teleprogramma.pro прокомментировала состояние своего сына. Напомним, в Instagram певица выложила фотографию 12-летнего Никиты с загипсованной ногой, коротко подписав: «Костяная нога».

больше по теме Буланова впервые за долгое время показала сына 50-летняя певица отдыхает с Никитой на Мальдивах.

Лаконичность звезды породила немало слухов о здоровье подростка. Но оказалось, что все не так страшно, как могло показаться. Никита сломал не кость, а фалангу пальца на левой ноге, отстаивая честь своей школьной футбольной команды.

«Слава богу, он хорошо себя чувствует, ходит в гипсе», — сказала Татьяна.

Напомним, недавно певица отдыхала вместе с младшим сыном на Мальдивах. Отдых расслабил звезду, и она впервые за долгое время опубликовала совместную фотографию с Никитой. Пользователи заметили, что отпрыск очень вырос, догнав маму по росту, и стал еще больше похож на нее.