Принц Гарри и Маркл отказались от приглашения королевы в Балморал

Супруги заявили, что их сын еще мал для таких поездок.

Стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл не примут приглашение королевы остаться в Балморале. Между тем Елизавета II всегда приглашает семью присоединиться к ней, когда отправляется в свое шотландское поместье на двухмесячные каникулы. Источники поясняют, что молодые родители приняли такое решение, поскольку считают, что Арчи еще слишком мал для таких путешествий.

больше по теме Меган Маркл вернется к королевским обязанностям уже на следующей неделе Герцогиня Сассекская официально выходит из декретного отпуска.

При этом собеседник признает, что что такое объяснение весьма странное, особенно учитывая то, что возраст Арчи тем не менее не помешал принцу Гарри и Меган Маркл увезти его на неделю на Ибицу и познакомить с Элтоном Джоном.

«Если они хотят уединения или защиты — а так оно и было — нет более защищенного места отдыха, чем шотландский дом королевы», — продолжает источник.

Напомним, ранее сообщалось, что супруги поедут в Балморал. Это был бы первый визит туда, поскольку в прошлом году герцогиня Сассекская не смогла нанести длительный визит из-за уже «глубокой» беременности, пишет Daily Mail.