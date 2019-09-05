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Стало известно место свадьбы Собчак и Богомолова

Торжество должно состояться 13 сентября.

Стало известно место свадьбы Собчак и Богомолова
Собчак и Богомолов готовятся к свадьбе/globallookpress.com

Светская львица Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов сыграют свадьбу 13 сентября. Стало известно, что торжество пройдет в Петровском пассаже Москвы. Молодожены будут угощать гостей деликатесами от Bosco.

Константин Богомолов. Фото
Богомолов вскоре должен жениться на Собчак/globallookpress.com

Отметим, что, по слухам, Ксения Собчак беременна. Правда, сама она пока никак эту информацию не комментировала. Все, кто встречал возлюбленную режиссера, отмечали, что у Ксении уже заметно округлился живот, сообщает телеграм-канал «Московская сторожевая».

Напомним, что о романе Собчак и Богомолова стало известно в начале нынешнего года. Пару стали замечать вместе. Вскоре светская львица и ее супруг, актер Максим Виторган, объявили, что давно не живут вместе.

Сейчас Собчак и Богомолов абсолютно счастливы вместе. Они публикуют совместные снимки и признаются друг другу в любви. Между тем светской львице удалось сохранить нормальные отношения с Виторганом. Как известно, у пары есть совместный сын Платон, который проводит время как с папой, так и с мамой.

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Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакМаксим ВиторганПетровский пассаж

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Стало известно место свадьбы Собчак и Богомолова
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