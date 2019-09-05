Стало известно место свадьбы Собчак и Богомолова

Светская львица Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов сыграют свадьбу 13 сентября. Стало известно, что торжество пройдет в Петровском пассаже Москвы. Молодожены будут угощать гостей деликатесами от Bosco.

Отметим, что, по слухам, Ксения Собчак беременна. Правда, сама она пока никак эту информацию не комментировала. Все, кто встречал возлюбленную режиссера, отмечали, что у Ксении уже заметно округлился живот, сообщает телеграм-канал «Московская сторожевая».

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Напомним, что о романе Собчак и Богомолова стало известно в начале нынешнего года. Пару стали замечать вместе. Вскоре светская львица и ее супруг, актер Максим Виторган, объявили, что давно не живут вместе.

Сейчас Собчак и Богомолов абсолютно счастливы вместе. Они публикуют совместные снимки и признаются друг другу в любви. Между тем светской львице удалось сохранить нормальные отношения с Виторганом. Как известно, у пары есть совместный сын Платон, который проводит время как с папой, так и с мамой.