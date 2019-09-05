Бузова решила приобрести виллу на Бали за 20 миллионов рублей

Телеведущая Ольга Бузова покупает на Бали виллу, стоимость которой составляет 20 миллионов рублей. Риелтор местного агентства рассказал, что присматривать недвижимость знаменитость начала во время съемок программы для канала ТНТ. Территория виллы более пятисот квадратных метров. Она находится в элитном районе Джимбаран.

Как отметил риелтор, в последнее время российские знаменитости оккупировали Бали. Они активно скупают на острове недвижимость. Ольге Бузовой пришлась по душе спальня с балконом на втором этаже. На крыше расположена отдельная зона отдыха с видом на окрестности. Также она осталась в полном восторге от интерьера виллы, в котором обыгран современный стиль и национальный колорит.

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Надо отметить, что будущая вилла Бузовой полностью изолирована от посторонних глаз. Также на территории есть шезлонги для загара и 16-метровый бассейн, окруженный тропическим садом.

Если певица захочет искупаться, то всегда может дойти пешком до моря. Вилла находится практически на берегу океана. Скажем, что Ольга Бузова очень много трудится, поэтому сумма в 20 миллионов рублей для нее вполне подъемна, сообщает «СтарХит».

Добавим, что сегодня Ольга Бузова — одна из самых востребованных певиц в российском шоу-бизнесе. Отношение коллег к ней достаточно скептическое. Многие отмечали в беседах с журналистами, что у девушки совсем нет голоса. При этом все отдают себе отчет, что знаменитой она стала благодаря своему трудолюбию. Сегодня у Бузовой в соцсетях более 14 миллионов подписчиков. Другие российские звезды не могут похвастаться столь огромной армией поклонников. Сама Бузова всех своих подписчиков называет «мои люди». Она старается не обращать внимания на критику, которая регулярно раздается в ее адрес. Что касается личной жизни знаменитости, то она по-прежнему одинока. Звезда никак не может встретить своего спутника жизни, от которого была бы готова рожать детей.