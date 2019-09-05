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Дима Билан объяснил, почему покинул проект «Голос»

По словам музыканта, он очень сильно устал.

Дима Билан объяснил, почему покинул проект «Голос»
Билан не планирует возвращаться в "Голос"/globallookpress.com

Певец Дима Билан рассказал, почему покинул популярный музыкальный проект «Голос», который идет уже много лет на Первом канале. По словам исполнителя, «свое он уже отголосил». Как отметил певец, он очень сильно устал. Ему тяжело все время быть честным.

Дима Билан. Фото
Билан больше не будет участвовать в «Голосе»/globallookpress.com

По словам Димы Билана, сейчас он не следит за выпусками «Голоса». Даже когда он был среди членов жюри, то программы не пересматривал, музыкант не любит себя на экране. В свободные от выступлений часы Дима Билан предпочитает смотреть различные Ютуб-каналы. Как он считает, нужно отдыхать от музыки, иначе можно просто сойти с ума.

В то же время Дима Билан не теряет связи с некоторыми участниками проекта, которых когда-то курировал. Порой он выставляет в своем аккаунте информацию о них. Причем делает это абсолютно бесплатно.

Победитель «Евровидения» также добавил, что он полностью согласен с мнением певца Льва Лещенко, который недоволен, что нынешнее поколение певцов выходит на сцену в одних трусах. В то же время Билан отдает себе отчет, что таково веяние времени. Именно это завлекает публику. Он и сам порой раздевается до трусов на сцене, сообщает «Собеседник».

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Дима БиланЛев Лещенкошоу "Голос"

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Дима Билан объяснил, почему покинул проект «Голос»
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