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Константин Богомолов поздравил с днем рождения дочь

Дочери режиссера и Дарьи Мороз исполнилось девять лет.

Константин Богомолов поздравил с днем рождения дочь
Константин Богомолов и его дочь Аня. Фото: Instagram

Режиссер Константин Богомолов в четверг утром опубликовал на своей странице в Instagram фотографию своей пока единственной дочери, мамой которой является является его бывшая супруга – актриса Дарья Мороз. Под фотографией Ани режиссер написал короткое, но емкое поздравление.

«С Днём Рождения, Счастье!» — гласит надпись.

Напомним, Аня появилась на свет 5 сентября 2010 года. С мамой девочки Богомолов прожил восемь лет, но затем супруги тихо и мирно разошлись. В том же 2018 году у режиссера закрутился роман с телеведущей Ксенией Собчак.

По некоторым данным, 13 сентября 2019 года Ксения и ее избранник собираются пожениться. Молва также приписывает экс-кандидату в президенты беременность. Старшему сыну Собчак, Платону, сейчас 2,5 года.

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Анна БогомоловаДарья МорозКонстантин БогомоловКсения Собчак и Константин Богомолов

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Константин Богомолов поздравил с днем рождения дочь
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