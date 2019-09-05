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Королева рассказала, когда обратится за помощью к пластическим хирургам

Певица планирует сделать операцию до 55 лет.

Королева рассказала, когда обратится за помощью к пластическим хирургам
Наташа Королева ляжет под нож пластических хирургов/globallookpress.com

Певица Наташа Королева заявила, что обязательно сделает в будущем пластическую операцию. Напомним, что сейчас яркой исполнительнице 46 лет. Как отметила звезда, операцию нужно обязательно сделать вовремя – на грани старения организма. Иначе уже не поможет.

Наташа Королева. Фото
Королева сделает пластическую операцию http:/globallookpress.com

«Кто-то может себе позволить до шестидесяти ничего не делать, а кому-то это надо сделать в пятьдесят кровь из носа. Мне пока еще рано об этом говорить, наверное. Еще десяточек лет у меня есть впереди. Если мы хотим хорошо выглядеть, то, наверное, до 55 надо что-то сделать», — сказала звезда.

При этом Наташа Королева признает, что у нее сейчас прекрасная фигура. За это она благодарна генетике. В то же время певица и активно занимается спортом. Она считает, что ни в коему случае нельзя себя распускать. Исполнительница полностью исключила из своего питания сахар, который считает главным злом, а также кофе. Она отметила, что заменила его на цикорий.

Супруга культуриста Тарзана сказала, что, конечно, она живой человек и ей порой хочется сладенького. Для этого есть мед. Она открыла для себя батончики на желейной основе, которые сделаны не на сахаре, а на его заменителе. Певица считает, что необходимо чистить себя изнутри. Уколы красоты, маски и кремы недейственны, если не заботиться о своем внутреннем мире, сообщает «Комсомольская правда».

Наташа Королева 16 лет назад вышла замуж на культуриста и бодибилдера Тарзана. При этом встречаться они начали за два года до этого. От брака с Тарзаном исполнительница, которая исполнила за свою карьеру не один десяток прекрасных хитов, родила сына Архипа Глушко. Не так давно стало известно, что у молодого человека роман с 24-летней экс-участницей проекта «Дом-2» Марией Слугиной. При этом мать 17-летнего парня только рада, что сын встретил свою любовь. Она надеется, что дело закончится свадьбой.

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Архип ГлушкоМария СлугинаНаташа КоролеваСергей Глушко

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Королева рассказала, когда обратится за помощью к пластическим хирургам
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