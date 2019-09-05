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В московском метро запустят поезд имени Олега Табакова

Об этом на сборе труппы и открытии 34-го сезона Театра Олега Табакова рассказал его художественный руководитель Владимир Машков.

В московском метро запустят поезд имени Олега Табакова
На сцене Театра Олега Табакова. Фото Лики Брагиной

«12 сентября мы запустим в метро поезд «Олег Табаков», — поделился Машков. – Это будет очень красивый, именной поезд, посвященный нашему учителю и великому актеру Олегу Павловичу Табакову. Весь состав будет потрясающе оформлен, в каждом вагоне будет показана частичка жизни Олега Павловича – он сам, его работы, его ученики. По какой ветке будет курсировать поезд, мне пока не разрешили говорить. Так что, все пересаживаемся на метро!».

Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков. Фото Лики Брагиной
Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков. Фото Лики Брагиной

Машков рассказал собравшимся о творческих планах театра на новый сезон, отметив: «Все карты я не буду раскрывать, подержим интригу!». Тем не менее, он пообещал, что предъюбилейный сезон будет очень насыщенным. В ноябре зрители увидят гоголевского «Ревизора» в постановке Сергея Газарова, где Городничего сыграет сам Владимир Львович. И еще два спектакля поставит он лично. Это «Ночь в отеле с Альбертом Эйнштейном и Мерилин Монро» по пьесе Терри Джонсона и «А.Н.О» по Агате Кристи.

Труппа Театра Олега Табакова. Фото Лики Брагиной
Труппа Театра Олега Табакова. Фото Лики Брагиной

Также в театре состоялась церемония гашения марки с изображением создателя «Табакерки» (для этого на сцену поднялись его вдова Марина Зудина и дети Павел и Мария) и посвящение в студенты первокурсников театральной школы.

Презентация марки с изображением Олега Табакова. Фото Лики Брагиной
Презентация марки с изображением Олега Табакова. Фото Лики Брагиной
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Владимир МашковОлег ТабаковТеатр Олега Табакова

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В московском метро запустят поезд имени Олега Табакова
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