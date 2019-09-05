В московском метро запустят поезд имени Олега Табакова

«12 сентября мы запустим в метро поезд «Олег Табаков», — поделился Машков. – Это будет очень красивый, именной поезд, посвященный нашему учителю и великому актеру Олегу Павловичу Табакову. Весь состав будет потрясающе оформлен, в каждом вагоне будет показана частичка жизни Олега Павловича – он сам, его работы, его ученики. По какой ветке будет курсировать поезд, мне пока не разрешили говорить. Так что, все пересаживаемся на метро!».

Машков рассказал собравшимся о творческих планах театра на новый сезон, отметив: «Все карты я не буду раскрывать, подержим интригу!». Тем не менее, он пообещал, что предъюбилейный сезон будет очень насыщенным. В ноябре зрители увидят гоголевского «Ревизора» в постановке Сергея Газарова, где Городничего сыграет сам Владимир Львович. И еще два спектакля поставит он лично. Это «Ночь в отеле с Альбертом Эйнштейном и Мерилин Монро» по пьесе Терри Джонсона и «А.Н.О» по Агате Кристи.

Также в театре состоялась церемония гашения марки с изображением создателя «Табакерки» (для этого на сцену поднялись его вдова Марина Зудина и дети Павел и Мария) и посвящение в студенты первокурсников театральной школы.