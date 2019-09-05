Согдиана за две недели после родов сбросила десять килограммов

Певица Согдиана, которая стала мамой месяц назад, смогла похудеть на десять килограммов в первые две недели после родов. При этом останавливаться она не намерена. В планах сбросить еще девять килограммов, которые она набрала во время беременности.

Как отметила певица, в первое время после родов она мучилась от отеков, которые не давали ей спокойной жизни. По ее словам, самый быстрый способ вернуться в форму – это питание, спорт и массаж. Правда, пока врачи ей запретили физические нагрузки и упражнения. Она делает только зарядку для укрепления спины.

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По словам Согдианы, сейчас она много времени проводит на свежем воздухе – гуляет с малышом. Она отметила, что при правильном выборе нагрузки и чередовании скорости шага это даже эффективнее фитнеса. Согдиана призналась, что пересмотрела свой рацион питания. Исполнительница не ест картошку, мучные продукты, рис и даже молочные продукты. Ее диету составляет вареное мясо и овощи.

Напомним, что певица недавно родила сына. Это третий ребенок в ее семье. Роды обошлись знаменитости в 140 тысяч рублей, сообщает «СтарХит».