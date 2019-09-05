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Рыжий «Иванушка» показал ролик с пророческими словами Сорина

Игорь Сорин ушел из жизни 21 год назад.

Рыжий «Иванушка» показал ролик с пророческими словами Сорина
Иванушки. Фото Global look press

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов в память об Игоре Сорине разместил в своем блоге ролик. На видео артист рассуждает о смерти, и от его слов берет оторопь. Похоже, что Сорин думал о смерти постоянно и сам накликал на себя беду.

«Раньше я боялся смерти, у меня был такой период, когда я начал о ней думать. А потом я понял, что она может являться только лишь советчиком, другом. Зная, что нет ничего тяжелее и страшнее, чем прикосновение смерти, начинаешь ощущать, что остальное не имеет значения. А это то, что нам дано. Смерть всегда рядом с нами с левой стороны. Не имеет смысла вообще чего-либо бояться», — сказал он.

Напомним, Игорь Сорин скончался в 1998 году 4 сентября, упав с балкона шестого этажа. В предсмертной записке было написано: «Моим Родным. Маме. Папе. Сашеньке. Все. Но как поэзии венец на свет рождается птенец. Летите».

По официальной версии, музыкант совершил самоубийство из-за мучившей его депрессии. В его крови не нашли следов алкоголя и наркотиков. Однако многие люди из его окружения до сих пор убеждены, что талантливого парня убили.

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Рыжий «Иванушка» показал ролик с пророческими словами Сорина
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