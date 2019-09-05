Наташа Королева объявила о завершении карьеры Тарзана на сцене

В следующем году культурист навсегда покинет легендарное шоу, в котором сделал себе имя.

Певица Наташа Королева заявила, что ее муж, культурист и бодибилдер Тарзан, в следующем году покинет сцену. По ее словам, супругу 8 марта 2020 года исполнится 50 лет. По этому поводу идет подготовка к финальному стрип-шоу, где любимый будет главным действующим лицом. При этом сама Королева выступит продюсером данного действия.

«Очень хочу, чтобы поклонники получили незабываемые впечатления. Ну а для мужа это шоу будет красивым завершением карьеры в этом непростом жанре», — заявила яркая исполнительница.

Как сказала певица, ее нисколько не смущает, что супруг, с которым она сыграла свадьбу 16 лет назад, практически всегда появляется в Instagram в голом виде. Как она заметила, в этом жанре он работает всю жизнь и что-то менять уже поздно. Певица сказала, что он всегда подходит с юмором к своим постам в соцсетях и ей очень жалко, что некоторые этого не понимают.

Также певица вспомнила, что не так давно сама разделась и опубликовала «голое фото». По словам Королевой, вскоре после этого ей позвонил супруг и сказал в шутку, что вообще-то красоваться перед публикой в обнаженном виде его прерогатива. Королева тогда ответила мужу шуткой: с кем поведешься, от того и наберешься, сообщает «Комсомольская правда».