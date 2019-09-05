Молодильные яблочки: Газманов похвастался урожаем и обнаженным торсом

Похоже, что время не властно над 68-летним Олегом Газмановым. В своем блоге певец решил показать яблоки из собственного сада. Однако его подписчики увидели не только их…

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Газманов похвастался в Instagram, что в этом году у него на приусадебном участке богатый урожай. И вспомнил свое детство в Калининграде. Там у них было 14 яблонь на две семьи, поэтому фруктов хватало на весь год. Но, как и многие пацаны, вместе со своими друзьями он любит лазить к соседям и пробовать вкус запретных плодов.

Ну, а теперь о главном. Фотографируясь с урожаем нового сезона, певец «забыл» надеть на себя рубаху. Его прекрасное телосложение сразу стали бурно обсуждать подписчики.