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Молодильные яблочки: Газманов похвастался урожаем и обнаженным торсом

68-летний певец продемонстрировал в Сети шикарную физическую форму.

Молодильные яблочки: Газманов похвастался урожаем и обнаженным торсом
Олег Газманов. Фото: Global look press

Похоже, что время не властно над 68-летним Олегом Газмановым. В своем блоге певец решил показать яблоки из собственного сада. Однако его подписчики увидели не только их…

Газманов похвастался в Instagram, что в этом году у него на приусадебном участке богатый урожай. И вспомнил свое детство в Калининграде. Там у них было 14 яблонь на две семьи, поэтому фруктов хватало на весь год. Но, как и многие пацаны, вместе со своими друзьями он любит лазить к соседям и пробовать вкус запретных плодов.

Ну, а теперь о главном. Фотографируясь с урожаем нового сезона, певец «забыл» надеть на себя рубаху. Его прекрасное телосложение сразу стали бурно обсуждать подписчики.

«А это случайно не молодильные яблочки?», «Как можно повернуть время вспять? Я вижу Олега Газманова, который приезжал к нам в Астану в 1999 году! Та же обворожительная улыбка, ни одной морщинки и великолепная физическая форма!», «Смотреть точно на яблоки надо?» — написали фолловеры звезды.

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Молодильные яблочки: Газманов похвастался урожаем и обнаженным торсом
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