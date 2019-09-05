«Не пытаемся повторить»: Кристина Асмус показала стойку на голове

О спортивном прошлом, надо отметить, не бесперспективном, Кристины Асмус известно уже довольно давно. В своем время она предпочла актерскую карьеру блеску золотых медалей и выступлений на соревнованиях. Впрочем, Кристина не раз рассказывала и о том, как тяжело давались ей тренировки.

Так что сейчас звезда сериала «Интерны» выполняет некоторые упражнения и трюки исключительно под настроение и в свое удовольствие. Как, например, для очередной публикации в социальной сети Instagram. На снимке, которым артистка поделилась в Сети, она выполнила стойку на голове на вытянутых руках.

«Четвёртосентябрьская линейка», — подписала фотографию звезда.

И, естественно, собрала в комментариях множество восторженных комментариев и комплиментов. Многие отметили старания бывшей спортсменки, которая старательно вытянула носки. Отметили публикацию Кристины и ее звездные коллеги.

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«Трюк выполнен профессионалом, не пытаемся повторить», — написала известная телеведущая Яна Чурикова.