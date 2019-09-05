Гоша Куценко необычно поздравил Марию Миронову с беременностью

Новость о том, что 46-летняя Мария Миронова снова решила стать мамой, была, мягко говоря, неожиданностью и для коллег актрисы, и для ее поклонников. Интриги ситуации добавляло и то, что супруга родной дочери Андрея Миронова так никто пока и не видел.
Впрочем, друзья звезды рассказали «ЭГ», что Маша вместе с мужем частенько бывает в Греции, поскольку у супруга, судовладельца средней руки, греческие корни. Правда это или нет, неизвестно, но над сообщением сама Миронова посмеялась. По крайней мере, никто не станет приписывать возможное отцовство 52-летнему Гоше Куценко, который на одном из мероприятий через прессу необычно поздравил свою коллегу с радостными новостями.
«Маша, поздравляю с этим событием. О, счастье, отец ребёнка не я! Но я всегда готов приехать, поддержать коляску, когда ты будешь спускаться с ней по лестнице», — цитирует актера кр.ru.
Кстати, недавно Гоша в стихах поздравил Земфиру с днем рождения. А ранее сравнил Слепакова с горным йети.