Иван Жидков не ожидал, что рухнет его брак с Татьяной Арнтгольц

По словам актера, он думал, что они будут вместе навсегда.

Актер Иван Жидков в Instagram предался воспоминаниям о прошлом. Он признался, что всегда считал, что их брак с актрисой Татьяной Арнтгольц будет вечен. При этом актер признался, что на свете есть люди, которым хорошо быть одним. Себя он к таким отнести не может. Жидков назвал себя «семейным тапком».

«Две жены, два ребёнка. Каждый раз думал — навсегда. Я ни секунды не жалею, наоборот, благодарю жизнь за то, что она мне дала моих детей. Может, в третий раз получится», — заявил актер, намекая, что надеется обрести счастье в третьем браке.

Напомним, что Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц были вместе на протяжении пяти лет. Свадьбу они сыграли в 2008 году. От этого брака на свет появилась дочь Мария. Совсем скоро, 15 сентября, девочке исполнится десять лет.

Кроме того, Жидков состоял в гражданском браке с моделью Лилией Соловьевой. Почти два года назад на свет появился их совместный сын Степан. В прошлом году модель заявила, что их пути с Жидковым разошлись. Эту информацию подтвердил чуть позже и сам актер.