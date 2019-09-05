Воеводина заявила, что Мухаммада V обманула предыдущая жена

Как и обещала «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина, она продолжила рассказывать неизвестные весьма сенсационные подробности своей личной жизни. На этот раз она поведала своим подписчикам в социальной сети Instagram о знакомстве со своим бывшим супругом, бывшим королем Малайзии Мухаммадом V.

Оксана призналась, что с первого взгляда поняла, что именно этот мужчина будет отцом ее детей. В беседе с будущим мужем она поинтересовалась, был ли он женат и есть ли у него дети. В ответ же Воеводина услышала невероятную историю о том, как его наглым образом обманула предыдущая супруга из Чехии, сказав, что в своей стране у нее нет заключенного брака.

Мухаммад признался тогда Оксане, что предыдущей супруге он был нужен исключительно из-за денег. Король подчеркнул во время беседы с Оксаной, что именно поэтому чешская супруга не стала рожать ему детей.

На этом свое повествование Воеводина закончила, пообещав продолжить свой рассказ в следующих публикациях.

Напомним, о том, что русская красавица и малайзийский монарх поженились, стало известно в конце прошлого года. Ради этих отношений Оксана поставила на карту многое – она перестала быть православной христианкой, приняв веру мужа, поменяла и имя. А сам монарх отрекся от престола.