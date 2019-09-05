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Родные Началовой начали перевозить вещи из квартиры певицы

К родителям исполнительницы уже доставлено белое пианино, на котором играет Вера Алдонина.

Родные Началовой начали перевозить вещи из квартиры певицы
Из квартиры Началовой увезли пианино/globallookpress.com

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родные исполнительницы начали перевозить из квартиры звезды вещи. В частности, к родителям Началовой доставлено белое пианино, на котором ранее в доме матери играла ее дочь Вера Алдонина.

Как заметила Исаева, прежде уроки проходили в комнате Веры в доме Началовой. Сейчас все занятия перенесены в дом к ее бабушке и дедушке. Именно там проживает на постоянной основе девочка.

Как рассказала Исаева, Вера обожает учиться. Она погружена в музыку, живопись, в школьный мюзикл. Вечерами она ставит бабушке музыкальные фрагменты из музыкального спектакля и разучивает партии. Кроме тоже, дочь Юлии Началовой без ума от чтения. В школе девочке осталось учиться пять лет. Вера уже задумывается о будущей профессии. На тему несчастья, произошедшее почти полгода назад, с ребенком стараются не говорить, чтобы не бередить раны. «Думаю, Юля спокойна за свою дочь, она в правильных, терпеливых, мудрых руках», — заявила Анна Исаева.

Напомним, что скоро Вера Алдонина должна вступить в права наследства. Именно она станет хозяйкой квартиры, где проживала ее мать. На часть жилья по-прежнему претендует хоккеист Александр Фролов, бывший возлюбленный Началовой. Именно он в свое время дал певице серьезную сумму на ремонт апартаментов.

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Тэги:

Александр ФроловАнна ИсаеваВера АлдонинаВиктор НачаловЮлия Началова

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Родные Началовой начали перевозить вещи из квартиры певицы
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