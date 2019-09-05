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12-летний сын Татьяны Булановой сломал ногу

Певица поделилась снимком из больницы.

12-летний сын Татьяны Булановой сломал ногу
Татьяна Буланова. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

С младшим сыном известной певицы Татьяны Булановой произошло ЧП. 12-летний Никита сломал левую ногу. Об этом артистка недавно сообщила на своей странице в социальной сети Instagram, подписав снимок подростка смешливо: «Костяная нога».

Как произошел несчастный случай, Татьяна объяснять не стала. Сам Никита при этом выглядит, конечно, раздосадованным новыми жизненными обстоятельствами, но совсем не удрученным.

Напомним, Никиту певица родила в браке с футболистом Владиславом Радимовым, прожив со спортсменом 11 лет. Официально их брак был расторгнут в 2016 году. Причем звезда долгое время не раскрывала причин расставания с мужем. Двумя годами позже выяснилось, что артисту в отношениях не устраивало многое, и многочисленные измены футболиста стали не главным поводом для расставания.

Сын татьяны Булановой с поломанной ногой. Фото
12-летний сын Татьяны Булановой. Фото: @bulanova.official
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Владислав РадимовПевицаперелом ногисын НикитаТатьяна Буланова

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12-летний сын Татьяны Булановой сломал ногу
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