12-летний сын Татьяны Булановой сломал ногу

С младшим сыном известной певицы Татьяны Булановой произошло ЧП. 12-летний Никита сломал левую ногу. Об этом артистка недавно сообщила на своей странице в социальной сети Instagram, подписав снимок подростка смешливо: «Костяная нога».

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Как произошел несчастный случай, Татьяна объяснять не стала. Сам Никита при этом выглядит, конечно, раздосадованным новыми жизненными обстоятельствами, но совсем не удрученным.

Напомним, Никиту певица родила в браке с футболистом Владиславом Радимовым, прожив со спортсменом 11 лет. Официально их брак был расторгнут в 2016 году. Причем звезда долгое время не раскрывала причин расставания с мужем. Двумя годами позже выяснилось, что артисту в отношениях не устраивало многое, и многочисленные измены футболиста стали не главным поводом для расставания.