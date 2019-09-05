Сотрудников дворца назвали виновными в «плохой прессе» о Маркл

В британской прессе появилась версия того, почему журналисты по большей части негативно пишут о жене принца Гарри Меган Маркл. С неожиданным заявлением на эту тему высказалась звезда реалити-шоу Никола Маклин.

В эфире одного из телеканалов она заявила, что, по ее мнению, большая часть «плохой прессы» исходит из дворца. И так, якобы, было с самого начал совместной жизни герцога и герцогини Сассекских. Как отмечает издание Express.co, Букингемский дворец никак не комментирует эту новость.

больше по теме Меган Маркл вернется к королевским обязанностям уже на следующей неделе Герцогиня Сассекская официально выходит из декретного отпуска.

Напомним, журналисты непрестанно пишут о супругах не самые приятные вещи, чем изводят и нервируют молодую королевскую семью, еще с 2018 года. В частности, появлялись публикации о стиле работы бывшей актрисы, из-за которого уволились несколько ее помощников. Сотрудники Кенсингтонского дворца, якобы, подали в отставку из-за «требовательного» и «Дива-подобного» поведения Меган. С тех пор пара переехала в Букингемский дворец после переезда из своего первого дома в центре Лондона в Frogmore Cottage, в Виндзоре. Но и здесь спокойной и умиротворенной жизни у пары не получается.