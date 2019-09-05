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В СМИ снова заговорили о беременности Ксении Собчак

У телеведущей, якобы, уже виден округлившийся живот.

В СМИ снова заговорили о беременности Ксении Собчак
КСЕНИЯ СОБЧАК/GLOBALLOOKPRESS.COM

Многим светским, околосветским тусовщикам, да и вообще, общественности показалось довольно скоропалительным решение Ксении Собчак и Константина Богомолова пожениться уже в сентябре этого года. Информацию эту официально звезды не подтверждают, но разговоры о торжестве идут все громче. Уже известна и дата – 13 сентября, пишет «Вокруг ТВ».

Многие связали это с возможной беременностью Собчак от своего нового возлюбленного. Накануне, об этом снова заговорили журналисты СМИ, пишущих о российских знаменитостях. Так, о грядущем пополнении у звездной пары практически утверждает Сosmo.ru, ссылаясь на один из Telegram-каналов. Инсайдеры, якобы, утверждают, что у телеведущей уже виден округлившийся живот, но до выяснения пола еще рано.

Напомним, для Собчак и Богомолова это будет уже второй брак. Спустя восемь лет брака в прошлом году режиссер развелся с актрисой Дарьей Мороз, а Собчак официально рассталась с Максимом Виторганом весной этого года.

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В СМИ снова заговорили о беременности Ксении Собчак
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