Гагарина, Лазарев и Варнава шумной вечеринкой «разрешили осень»

Сезон отпусков закончился со стартом календарной осени. Первые дни сентября в нашей стране получились праздничные: начался новый учебный год в школах, куда своих наследников повели, в том числе, и звездные родители, и вот пресловутое «Третье сентября» опять же.

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По-своему решили закончить летний сезон некоторые российские знаменитости. Теплой компанией в составе Екатерины Варнавы, Полины Гагариной, Сергея Лазарева, Евгения Бороденко и Константина Мякинькова звезды закатили шумную вечеринку. О чем ее участники и рассказали на своих страницах в социальной сети Instagram.

«Закрыли сезон! Разрешаем осень», — подписала коллективный забавный снимок Полина Гагарина.

Фраза по поводу «разрешения» осени, кстати, весьма примечательна. Она отсылает к вечеринкам Аллы Пугачевой, которыми разрешает весну. Подписчики и Варнавы, и Гагариной пришли в восторг по поводу красавцев и красавиц звезд и порадовались празднику и веселью знаменитостей.

Напомним, Полина Гагарина не смогла в этом году побывать на школьной линейке своего 11-летнего сына.