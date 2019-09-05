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Айза Анохина показала свою отремонтированную квартиру

Одна из изюминок жилья - необычный ковер из Непала.

Айза Анохина показала свою отремонтированную квартиру
Айза Анохина. Фото: @ aizalovesam

Бывшая жена рэпера Гуфа наконец-то закончила ремонт в новой квартире, которую она вместе со своим нынешним супругом, серфером Дмитрием Анохиным купила в прошлом году. Все строительные, отделочные работы закончились, подошло к концу и обсустройство, создан уют. Так что звезда решила рассказать и показать жилье в своем Instagram.

В гостиной есть кухня и столовая, зона chill’а с огромным телевизором и ковром, привезенным из Непала. По словам Айзы, все приходившие к ней в гости с удовольствием разглядывают его, а если присмотреться повнимательней, то можно увидеть Дон Кихота.

Квартира Айзы Анохиной после ремонта. Фото
Гостиная Айзы Анохиной. Фото: @ aizalovesam

Спальня Анохиной сделала в светлых тонах, а посередине большая кровать, которая, по словам понравилась не только ей, но и супругу, которому вообще-то угодить крайне сложно. В гардеробной нашил свое место дорогие наряды телезвезды и ее коллекция обуви.

Спальня Айзы Анохиной. Фото
Спальня Айзы Анохиной. Фото: @ aizalovesam

Напомним, Дмитрий Анохин и Айза воспитывают двух сыновей. Сами, которому сейчас девять лет. Его звезда родила от Гуфа и общего сына Элвиса, малышу всего два года.

Гардеробная Айзы Анохиной. Фото
Гардеробная Айзы Анохиной. Фото: @ aizalovesam
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Айза Анохинаремонт квартирырэпер Гуфстильный ремонттелезвезда

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Айза Анохина показала свою отремонтированную квартиру
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