Айза Анохина показала свою отремонтированную квартиру

Бывшая жена рэпера Гуфа наконец-то закончила ремонт в новой квартире, которую она вместе со своим нынешним супругом, серфером Дмитрием Анохиным купила в прошлом году. Все строительные, отделочные работы закончились, подошло к концу и обсустройство, создан уют. Так что звезда решила рассказать и показать жилье в своем Instagram.

В гостиной есть кухня и столовая, зона chill’а с огромным телевизором и ковром, привезенным из Непала. По словам Айзы, все приходившие к ней в гости с удовольствием разглядывают его, а если присмотреться повнимательней, то можно увидеть Дон Кихота.

Спальня Анохиной сделала в светлых тонах, а посередине большая кровать, которая, по словам понравилась не только ей, но и супругу, которому вообще-то угодить крайне сложно. В гардеробной нашил свое место дорогие наряды телезвезды и ее коллекция обуви.

Напомним, Дмитрий Анохин и Айза воспитывают двух сыновей. Сами, которому сейчас девять лет. Его звезда родила от Гуфа и общего сына Элвиса, малышу всего два года.