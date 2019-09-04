Меган Маркл вернется к королевским обязанностям уже на следующей неделе

Теперь уже официально: Букингемский дворец подтвердил, что жена принца Гарри возвращается к выполнению своих королевских обязанностей. Первые мероприятием, которое Меган Маркл посетит в качестве представителя монаршей семьи, станет запуск своей новой линии женской одежды. Ее герцогиня создала в сотрудничестве с благотворительной организацией Smart Works, покровителем которой она является. Важное событие состоится 12 сентября.

Как отмечает Daily Mail, Меган работала с розничными торговыми марками: Jigsaw, John Lewis and Partners, Marks and Spencer и ее другом дизайнером Мишей Ноноо, чтобы создать вневременную серию нарядов, известную как капсульная коллекция, которую можно носить на работу. Одежда предназначена для клиенток SmartWorks, это рубашки брюки, блейзеры, платья и сумки. Словом, все то, что необходимо женщине для прохождения собеседования при приеме на работу.

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Напомним, SmartWorks, одна из первых благотворительных организаций, покровителем которой является Маркл. Здесь помогают женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, как сказали бы у нас.