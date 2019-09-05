Принц Гарри проигнорировал подарок отца

Речь идет о живописной земле, неподалеку от уэльской границы, выделенной специально для младшего сына Чарльзом Уэльским. Тогда, в далеких 80-х, планировалось, что после женитьбы Гарри со своей супругой начнет вить гнездышко в графстве Хартфордшир.

Близкий источник к семье предположил, что, возможно, в то время все ожидали, что рыжий мальчик женится на строгой воспитательнице детского сада, которая будет счастлива управлять поместьем. В 2019 году эта идея кажется уже старомодной и, как оказалось, нереалистичной.

Гарри, действительно, не хочет строить поместье и заниматься своими землями. Друзья герцогов Сассекских думают, что им просто не нравится место, а Меган давно хочет переехать в США. Если молодые родители переберутся в Лос-Анджелес, то Чарли будет рядом с бабушкой Дорией Рэгланд, а Меган сможет общаться со своими голливудскими приятелями, такими как Джордж Клуни. По словам The Sun, они не получили ни одного комментария по этому поводу от Кенсингтонского дворца.

Кстати, Чарльз принц Уэльский знал, что дарить сыну. С 20-х годов прошлого века в городе Боремвуд в Хартфордшире располагалась киностудия, в которой снимались такие фильмы, как «Звёздные войны» и «Индиана Джонс». Там же были отсняты все фильмы про Гарри Поттера. Современные мальчишки и девчонки считают это место волшебным.