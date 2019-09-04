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Принцесса Шарлотта получит в школе новую фамилию

Дочь Кейт Миддлтон будет учиться вместе со своим братом в престижной Thomas's Battersea.

Принцесса Шарлотта получит в школе новую фамилию
ПРИНЦЕССА ШАРЛОТТА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Уже в четверг, 5 сентября маленькая принцесса Шарлотта впервые пойдет в школу. Местом, где дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма будет грызть гранит науки, для нее выбрали то же учебное заведение, куда уже ходит принц Джордж. Естественно, принцессой девочку никто в школе называть не будет, для этого у не появится новая фамилия, и сверстники и учителя станут называть ее Шарлотта Кембридж. Такую же фамилию, кстати, носит и ее старший брат Джордж.

Новые фамилии для школы, как отмечает издание Hello, тоже одна королевских традиций. Новые фамилии – производные от своих титулов — в школе получают все королевские отпрыски. Так, в свое время папа Шарлотты принц Уильям и его брат Гарри Уэльские в учебных заведениях носили фамилию Уэльсы. Уже официально подтверждено, что в престижную частную школу Thomas’s Battersea Шарлотту проводит вся ее семья. Девочку введут в ворота учебного заведения. Перед школой состоится и фотосессия для официальных фотографий.

Напомним, возможности проводить своего ребенка в школу особенно рада Кейт. Ведь Джорджа в подготовительный класс проводить не удалось. Герцогиня Кембриджская себя очень плохо чувствовала, тогда она была беременна как раз принцессой Шарлоттой.

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Принцесса Шарлотта получит в школе новую фамилию
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