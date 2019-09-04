За новый бой Нурмагомедов получит в три раза больше, чем за прошлый

Любителей смешанных боевых искусств ждет новый громкий бой. 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC состоится поединок российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.

Эта схватка обещает быть интересней, чем даже прошлый бой нашего чемпиона с ирландцем Конором МакГрегором. Как минимум, Хабибу заплатят за него в три раза больше.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на отца и тренера Нурмагомедова, выйдя на ринг, спортсмен заработает более 6 миллионов долларов. В эту сумму входит и процент прибыли от платных трансляций поединка. Для сравнения, за бой с МакГрегором Хабибу заплатили 2 миллиона.

Добавим, что встречу двоих бойцов вы сможете посмотреть на Первом канале. Прямая трансляция запланирована на 7 сентября.

Напомним, 30-летний Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе, а также занимает вторую строчку рейтинга лучших бойцов данной организации, составленного вне зависимости от весовой категории.

Будете смотреть новый бой Нурмагомедова?