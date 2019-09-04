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Владимир Машков поставит сразу две пьесы в «Табакерке»

Артист поделился режиссерскими планами на открывшийся осенью театральный сезон.

Владимир Машков поставит сразу две пьесы в «Табакерке»
Владимир Машков. Фото: globallookpress.com

В Театре Олега Табакова осенью начинается очередной, уже 34-й по счету сезон. Как стало известно, художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков станет режиссером двух новых постановок, которые зрители увидят в ближайшие месяцы.

По словам актера, речь идет о спектаклях по пьесам Терри Джонсона и Агаты Кристи. Одну из постановок представит «сцена на Чистых прудах», вторую можно будет посмотреть на «сцене на Сухаревской».

Машков подчеркнул, что намерен срежиссировать сразу две постановки, чтобы компенсировать свое отсутствие в театре последние два десятка лет.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, артисту пришлось пройти длинный творческий путь для того, чтобы возглавить театральный коллектив. А изначально становиться актером он и вовсе не собирался, поступив в Новосибирский госуниверситет на факультет естественных наук.

Новый театральный сезон «Табакерки» будет насыщенным. А первой его премьерой станет «Ревизор», где Владимир Львович сыграет Городничего, сообщает ТАСС.

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актерВладимир МашковОлег Табаковспектакль

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Владимир Машков поставит сразу две пьесы в «Табакерке»
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