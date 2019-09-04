Представители Никиты Михалкова объяснили нападение на его студию

Как считают в пресс-службе знаменитого режиссера, агрессия со стороны неизвестных злоумышленников связана с его авторской программой «БесогонТВ».

В пресс-службе Никиты Михалкова прокомментировали нападение на его творческую студию «ТРИТЭ». Известно, что здание студии неоднократно подвергалось атакам неизвестных за последние несколько лет.

Как сообщили порталу Teleprogramma.pro представители режиссера, действия злоумышленников могут быть связаны с его авторской программой «БесогонТВ». Каждый выпуск передачи пересекается с какой-либо острой темой, а некоторое время назад программу Михалкова начал показывать зарубежным зрителям телеканал RT.

«Что также могло возбудить негативные воинственные настроения в адрес Никиты Сергеевича со стороны тех, для кого традиционные культурные и исторические ценности нашей страны являются враждебными», – рассказали в пресс-службе Михалкова.

Инцидент с нападением произошел в ночь на среду, 4 сентября. В здании «ТРИТЭ» в Козихинском переулке кто-то выбил витражное оконное стекло. В полиции установили, что витраж был выбит стулом. Правда, непонятно, почему хулиган принес к студии именно стул, сообщал портал Teleprogramma.pro.

Напомним, творческое объединение Никиты Михалкова выпустило фильмы «Турецкий гамбит», «12», «Легенда № 17», «Движение вверх» и другие картины.