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Житель Кабардино-Балкарии открыл огонь по съемочной группе кинокартины

Киношники снимали фильм «Чики» про женщин легкого поведения с Ириной Горбачевой в одной из ролей.

Житель Кабардино-Балкарии открыл огонь по съемочной группе кинокартины
Стрелка задержала полиция. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

ЧП на съемочной площадке в Кабардино-Балкарии: мужчина открыл огонь по актерам фильма «Чики» режиссера Эдуарда Оганесяна. Жителю города Прохладный, по предварительным данным, не понравилось, что под окнами его дома снимают картину про проституток. Он высунулся из квартиры с ружьем наперевес и начал стрелять по автомобилям киношников. К счастью, в людей он не попал.

«Мы продолжаем снимать. Никто не ранен. Человек обстрелял машины наши и был арестован сотрудниками полиции», — передает слова режиссера радио «Говорит Москва».

Добавим, что в этом фильме снимается актриса Ирина Горбачева, известная по фильмам «Я худею», «Аритмия» и «Громкая связь».

Фильм «Чики» расскажет зрителю о девушках, которые попали в притон. Со временем им надоело работать на сутенера и они открыли свое легальное предприятие. Однако вырваться из жизни «ночных бабочек», оказывается, не так-то просто.

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Тэги:

Ирина ГорбачеваКавказстрельбасъемки киноЧП

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Житель Кабардино-Балкарии открыл огонь по съемочной группе кинокартины
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