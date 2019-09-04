Принц Гарри пошутил, что только сейчас выспался с момента рождения сына

6 сентября маленькому сыну Гарри и Меган исполнится 4 месяца. За это время молодым родителям, несмотря на монаршие корни, пришлось не легко. Арчи достаточно спокойный мальчик, однако как и у всех малышей такого возраста, у него бывают частые бессонные ночи.

Меган очень ответственно относится к ребенку и в такие моменты баюкает сынишку без помощи няни, привлекая к этому занятию и молодого отца. И вот, по мнению HELLO!, принц Гарри, наконец, смог выспаться. Герцог Сассекский прибыл в Амстердам регулярным рейсом, как инициатор нового проекта «Travalyst» по эко-туризму.

Гарри провел ночь в полной тишине в шикарном гостиничном номере. А перед вступительной речью о своей программе, 34-летний принц пошутил, что это был лучший сон за последние четыре месяца, который он получил в Нидерландах.

Возможно, молодой отец специально приехал в город заранее, чтобы выспаться. Однако Гарри утверждает, что в этот же вечер ему надо было тщательно обдумать критерии своей компании, которая призывает путешественников обдумывать, какое влияние они оказывают на окружающую среду.

Напомним, что это первый проект Гарри и Меган на благотворительной основе, после того, как в начале этого года они отделились от общего фонда с герцогами Кембриджскими.