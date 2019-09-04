Елена Малышева выдала секрет снижения веса за две недели

Поехать в отпуск без нескольких лишних килограммов, хотя до отъезда остается всего пара недель, а весы всё еще показывают пугающие цифры? Заслуженный врач России и известная телеведущая Елена Малышева считает, что это вполне возможно.

Как сообщает столичный департамент здравоохранения, Малышева приняла участие в мероприятии проекта «Здоровая Москва» и прочитала гостям лекцию на тему «Неотвратимость ожирения? Спасение есть!». Более 250 собравшихся внимательно слушали Елену и запоминали рецепты, способствующие похудению.

больше по теме Елена Малышева занялась бегом по примеру Валерии Телеведущая поблагодарила певицу за мотивацию.

Телеведущая и автор собственной методики похудения считает, что нужно придерживаться дробного питания и не забывать о физических нагрузках. Дисциплина здесь имеет важное значение. Это и дробное питание (3-4 раза в день), и подсчет калорий (за один прием пищи не более 1200 килокалорий).

По словам Елены, с возрастом у прекрасной половины человечества снижается расход калорий, но при этом многие женщины продолжают есть так же много калорийной пищи, как в молодости. В результате появляются лишние килограммы и, если не взять себя в руки, избавиться от них через несколько лет будет очень и очень сложно.