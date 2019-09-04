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Алибасов упрекнул дочь Шукшиной в болезненном состоянии ее матери

По мнению продюсера, именно из-за постоянных нападок и упреков детей у его супруги начались проблемы со здоровьем

Алибасов упрекнул дочь Шукшиной в болезненном состоянии ее матери
Бари Алибасов заявил, что его супруга оставила завещание на одну из дочерей ФОТ: Global Look Press

Бари Алибасов никак не может найти общий язык с детьми Лидии Федосеевой-Шукшиной. Наследники женщины требуют, чтобы она развелась с супругом, а от него – чтобы подписал отказ прав на наследство. Именно Бари Каримович является наследником первого порядка и в случае самого страшного к нему перейдет не только имущество, но и права на произведения Шукшина

Скандалы в звездной семье идут давно, особенно сложные отношения у шоумена с Ольгой Шукшиной.

Она уверена, что именно из-за продюсера мать оказалась в больнице, на это у Алибасова есть свои аргументы.

«Недавно мне звонит Ольга и требует, чтобы отказался от прав на недвижимость мамы…. Или я тебя растопчу.  Я на тебя столько грязи вылью, тебе мало не покажется», — признается мужчина в эфире программы «Пусть говорят».

Он делится, что в больницу Шукшину загнала именно младшая, которая создает вокруг атмосферу ненависти и вражды, пишет сайт Dni.ru.

«Она сказала, что в больницу ее загнала Оля», — обвиняет наследницу Алибасов.

Федосеевой-Шукшиной есть что оставить после себя детям: квартиры в Москве, в Новой Москве, в Болгарии и Финляндии. Но, по словам продюсера, получит наследство только одна дочь, так как имеется завещание. Все имущество и права на творчество Шукшина перейдут к средней дочери Марии.

А вот Ольга останется не у дел, так как «хочет быстрее избавиться от матери и получить свою долю наследства», пишет сайт Актуальные новости.

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Бари АлибасовЛидия Федосеева-ШукшинаОльга Шукшина

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Алибасов упрекнул дочь Шукшиной в болезненном состоянии ее матери
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