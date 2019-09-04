Григорьев-Аполлонов признался, что не ссорился с женой

Солист «Иванушек International» рассказал порталу Teleprogramma.pro, что после расставания остался с Машей в хороших отношениях.

Андрей Григорьев-Аполлонов начал вновь привыкать к роли холостяка. Как рассказал певец корреспонденту портала Teleprogramma.pro, супруга Маша сейчас уехала из России. Теперь паре предстоит решить, с кем будут жить сыновья – 15-летний Иван и 11-летний Артемий.

Судя по всему, никакого конфликта из-за детей у пары не будет. По словам солиста «Иванушек International», с Мариной Банковой он остался в хороших отношениях.

«Все хорошо. Мы с Машей не ссорились», – говорит Андрей.

Исполнитель пока не знает, как будут развиваться события. Судьба сыновей его, несомненно, волнует, однако с кем из родителей они останутся, будет зависеть от ряда обстоятельств. Каких именно, он не уточнил, отметив, что вскоре сможет повидаться с Иваном и Артемием.

«Скоро увижу детей. Дети будут проживать там, где им будет удобно: или со мной, или с Машей», – сообщил Рыжий «иванушка».

Напомним, супруги решили немного пожить отдельно полгода назад. Но временное расставание оказалось постоянным: накануне Андрей и Маша подтвердили, что разводятся. Ранее певец даже заявил, что готов появиться на программе «Давай поженимся!», но вскоре признался, что это была всего лишь шутка.