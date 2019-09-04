Бедрос Киркоров обвинил болгарские власти в разжигании антироссийских настроений

По словам артиста, он всегда боролся против фашизма и будет продолжать это делать.

Отец «короля» российской поп-музыки Филиппа Киркорова, народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров высказался на тему репрессий, организованных советской властью на территории его родной Болгарии.

Артист напомнил, что Болгария была социалистической страной и благодаря советской власти её удалось освободить от фашизма.

«Сейчас поднимается волна, что якобы ее оккупировали, привезли репрессии. Да, мы привезли репрессии, но мы судили тех болгарских фашистов, которые душили партизанское движение в Болгарии. Мы их судили народным судом и расстреляли. Я боролся против фашизма и до конца буду бороться», — заявил 87-летний Бедрос, которого цитирует Telegram-канал «Подъем».

больше по теме Бедрос Киркоров рассказал, что именно благодаря Филиппу у Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились дети В канун юбилея знаменитый артист и отец Филиппа Киркорова дал интервью одному из российских СМИ.

Один из самых известных болгар, живущих в России, считает, что сейчас болгарские власти предпринимают попытки переписать историю и превратить освободительную войну в оккупацию.

Бедрос Киркоров таким образом отреагировал на заявление МИД Болгарии, назвавшего освобождение Европы советской армией «сомнительным тезисом». Ведомство обратило внимание на то, что советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы около 50 лет репрессий.