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«Встал и на работу»: Эдгард Запашный отреагировал на операцию брата

Аскольд Запашный оказался в немецкой клинике.

«Встал и на работу»: Эдгард Запашный отреагировал на операцию брата
Аскольд Запашный попал в больницу из-за проблем с позвоночником ФОТО: https://www.instagram.com/askoldzap/

Аскольд Запашный попал с больницу из-за проблем с позвоночником. Народный артист давно страдает из-за грыжи и несколько раз переносил операции, но пока победить проблему до конца не удается.

На этот раз обострившаяся грыжа могла передавить нерв, на кону была способность ходить, и немецкие врачи провели срочную операцию худруку Большого Московского государственного цирка.

О своих проблемах дрессировщик сообщил лично. Подписчики пожелали представителю цирковой династии скорейшего выздоровления.

Среди тех, кто переживает за Аскольда – его родной брат и по совместительству начальник БМГЦ Эдгард Запашный.

Он решил подбодрить пациента и в качестве мотиватора выбрал приказной тон, сообщает сайт Радио «КП».

«Хайп ловишь? Встал и на работу!!!» — написал в Instagram дрессировщик.

Подписчики оценили подход и пришли к выводу, что такой призыв точно скоро поставит Аскольда на ноги.

Именитый пациент и сам не планирует долго болеть. Он хочет вернуться к работе уже в середине сентября. Тем более врачи дают благоприятные прогнозы, говорят, что на двигательной активности операция не отразится, а полное восстановление произойдет через 5-6 недель, пишет сайт OA.

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Аскольд ЗапашныйЭдгард Запашный

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«Встал и на работу»: Эдгард Запашный отреагировал на операцию брата
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