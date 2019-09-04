Неизвестные напали на студию Никиты Михалкова в Москве

В ночь с 3 на 4 сентября в центре Москвы было совершено нападение на студию «ТриТэ» Никиты Михалкова. Как сообщает «Комсомольская правда», в полицию позвонил охранник здания, расположенного по адресу Козихинский переулок, 11, и сообщил, что неизвестные разбили окно.

Прибывшие на место стражи порядка установили, что витражное стекло было разбито стулом, правда, непонятно, где дебошир его взял. Сейчас полиция занимается розыском хулигана, а известный режиссер подсчитывает убытки от порчи здания. Его представители пока отказываются от комментариев.

Добавим, что творческое объединение «ТриТэ» выпустило такие фильмы, как «Турецкий гамбит», «12», «Книга мастеров», «Утомленные солнцем 2», «Легенда № 17», «Экипаж», «Движение вверх» и «Т-34». Также оно занимается производством телесериалов и документального кино.

Как вы думаете, это был обычный хулиган или идейный противник творчества Михалкова?