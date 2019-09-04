НОВОСТИ

Неизвестные напали на студию Никиты Михалкова в Москве

Инцидент произошел в ночь на 4 сентября.

Неизвестные напали на студию Никиты Михалкова в Москве
Никита Михалков подсчитывает убытки после нападения на студию. Фото: Komsomolskaya Pravda

В ночь с 3 на 4 сентября в центре Москвы было совершено нападение на студию «ТриТэ» Никиты Михалкова. Как сообщает «Комсомольская правда», в полицию позвонил охранник здания, расположенного по адресу Козихинский переулок, 11, и сообщил, что неизвестные разбили окно.

Прибывшие на место стражи порядка установили, что витражное стекло было разбито стулом, правда, непонятно, где дебошир его взял. Сейчас полиция занимается розыском хулигана, а известный режиссер подсчитывает убытки от порчи здания. Его представители пока отказываются от комментариев.

Добавим, что творческое объединение «ТриТэ» выпустило такие фильмы, как «Турецкий гамбит», «12», «Книга мастеров», «Утомленные солнцем 2», «Легенда № 17», «Экипаж», «Движение вверх» и «Т-34». Также оно занимается производством телесериалов и документального кино.

Как вы думаете, это был обычный хулиган или идейный противник творчества Михалкова?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

МоскванападениеНикита МихалковЧП

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Неизвестные напали на студию Никиты Михалкова в Москве
Интересно?
Поделись с друзьями: