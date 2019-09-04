Биологи выяснили, что дает поцелуй жабы, как в сказке про Царевича

Биологи из Маастрихтского университета пришли к выводу, что человек, решившийся на такой поступок, долгое время будет удовлетворен жизнью.

Этот вопрос мучает всех, кто хоть раз читал сказку «Царевна-лягушка». Что будет, если, как главный герой, поцеловать жабу? Конечно, в царевну обычная болотная квакушка не превратится, а вот продолжительное чувство счастья получить можно.

И это не пустые слова, а научное исследование, которое провели биологи из Маастрихтского университета (Нидерланды). Оказалось, что кожа жаб обладают волшебным элементом, который помогает бороться со стрессами, депрессией и делает человека более счастливым.

Исследовали высушили субстанцию с кожного покрова амфибии. 42 добровольца согласились протестировать порошок и признались, что получили психоделические и даже мистические переживания.

После теста «жабьей пыли» испытуемые не встречались с учеными целый месяц, а когда вновь пришли на обследования, то удивили своими наблюдениями: психологических проблем стало меньше, самочувствие лучше, отступили депрессия и даже уменьшились проблемы с алкоголем.

«Все благодаря активным ингредиентам 5-метокси-N, N-диметилтриптамин (5-MeO-DMT). Они приводит к быстрым и постоянным ощущениям удовлетворенности жизнью, улучшению самочувствия и отвыканию от вредных привычек», — цитирует исследователей сайт радио «КП».

Пока исследователи не ставят финальную точку и обещают продолжить сказочные испытания.

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