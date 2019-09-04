НОВОСТИ

Биологи выяснили, что дает поцелуй жабы, как в сказке про Царевича

Биологи из Маастрихтского университета пришли к выводу, что человек, решившийся на такой поступок, долгое время будет удовлетворен жизнью.

Биологи выяснили, что дает поцелуй жабы, как в сказке про Царевича
Ученые провели целое исследование и выяснили, что же будет, если поцеловать лягушку ФОТО: www.kp.ru

Этот вопрос мучает всех, кто хоть раз читал сказку «Царевна-лягушка». Что будет, если, как главный герой, поцеловать жабу? Конечно, в царевну обычная болотная квакушка не превратится, а вот продолжительное чувство счастья получить можно.

И это не пустые слова, а научное исследование, которое провели биологи из Маастрихтского университета (Нидерланды). Оказалось, что кожа жаб обладают волшебным элементом, который помогает бороться со стрессами, депрессией и делает человека более счастливым.

Исследовали высушили субстанцию с кожного покрова амфибии. 42 добровольца согласились протестировать порошок и признались, что получили психоделические и даже мистические переживания.

После теста «жабьей пыли» испытуемые не встречались с учеными целый месяц, а когда вновь пришли на обследования, то удивили своими наблюдениями: психологических проблем стало меньше, самочувствие лучше, отступили депрессия и даже уменьшились проблемы с алкоголем.

«Все благодаря активным ингредиентам 5-метокси-N, N-диметилтриптамин (5-MeO-DMT). Они приводит к быстрым и постоянным ощущениям удовлетворенности жизнью, улучшению самочувствия и отвыканию от вредных привычек», — цитирует исследователей сайт радио «КП».

Пока исследователи не ставят финальную точку и обещают продолжить сказочные испытания.

Ранее на сильную депрессию пожаловалась победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина. Врачи долго не могли найти средство, чтобы стабилизировать состояние молодой мамы. Сразу после рождения сына от бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада россиянка впала в депрессию, сообщает телеканал «360».

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

депрессияисследованиесказкиученые

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Биологи выяснили, что дает поцелуй жабы, как в сказке про Царевича
Интересно?
Поделись с друзьями: