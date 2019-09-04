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Вадим и Игорь Верники поздравили отца с 95-летием

Звезды шоу-бизнеса адресовали народному артисту трогательные поздравления в соцсети.

Вадим и Игорь Верники поздравили отца с 95-летием
Эмиль Верник с сыновьями и вуком. Фото: globallookpress.com

В среду, 4 сентября, Эмиль Верник отмечает 95-летие. Народного артиста поздравили с днем рождения родные, многочисленные поклонники, а также звезды шоу-бизнеса.

В блоге Вадима Верника в Instagram появился свежий снимок юбиляра. На черно-белом фото можно увидеть самого ведущего, его брата Игоря Верника, Эмиля Григорьевича и его внука Григория.

В подписи к фотографии Верник отметил, что и в столь солидном возрасте отец остается энергичным, любознательным и полным сил. Он водит машину, хорошо разбирается в компьютерах и даже завел собственную страничку в соцсети, чтобы не отставать от остальных.

«Эмиль созвучен времени, и потому живет ярко и очень интенсивно. Он, конечно, легенда – легенда радио, но совершенно не ощущает своего величия, оставаясь очень скромным человеком. С днем рождения, Папа! Так держать!», – пишет Верник.

В комментариях к посту к поздравлениям Вернику-старшему присоединились многие знаменитости. С праздником именинника поздравили Анна Нетребко, Полина Гагарина, Анна Хилькевич, Юлия Ковальчук и Иосиф Пригожин.

«Красавчик! Дай Бог ему сил, здоровья, чтобы еще лет двадцать прожить. С юбилеем!» – написал в комментариях продюсер и муж Валерии.

Фото: Instagram@vadim_vernik
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Вадим и Игорь Верники поздравили отца с 95-летием
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