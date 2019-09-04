Вадим и Игорь Верники поздравили отца с 95-летием

В среду, 4 сентября, Эмиль Верник отмечает 95-летие. Народного артиста поздравили с днем рождения родные, многочисленные поклонники, а также звезды шоу-бизнеса.

В блоге Вадима Верника в Instagram появился свежий снимок юбиляра. На черно-белом фото можно увидеть самого ведущего, его брата Игоря Верника, Эмиля Григорьевича и его внука Григория.

В подписи к фотографии Верник отметил, что и в столь солидном возрасте отец остается энергичным, любознательным и полным сил. Он водит машину, хорошо разбирается в компьютерах и даже завел собственную страничку в соцсети, чтобы не отставать от остальных.

«Эмиль созвучен времени, и потому живет ярко и очень интенсивно. Он, конечно, легенда – легенда радио, но совершенно не ощущает своего величия, оставаясь очень скромным человеком. С днем рождения, Папа! Так держать!», – пишет Верник.

В комментариях к посту к поздравлениям Вернику-старшему присоединились многие знаменитости. С праздником именинника поздравили Анна Нетребко, Полина Гагарина, Анна Хилькевич, Юлия Ковальчук и Иосиф Пригожин.