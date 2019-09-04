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Директор Лепса развеял слухи о третьей операции артиста

По словам Владимиру Урюпина, музыкант находится в прекрасной форме.

Директор Лепса развеял слухи о третьей операции артиста
Лепсу не требуется еще одна операция/globallookpress.com

Директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин отреагировал на слухи о возможной третьей операции на связках у эстрадного исполнителя. Напомним, что за последние несколько месяцев музыкант был дважды прооперирован.

Григорий Лепс. Фото
Лепсу не требуется третья операция/globallookpress.com

«Никакой третьей операции не будет. Григорий сейчас готовится выступить на сцене на экономическом форуме во Владивостоке. У него все в порядке со здоровьем», — заявил Владимир Урюпин порталу Teleprogramma.pro.

Ранее в интервью с журналистами сам Григорий Лепс не исключил, что ему в третий раз потребуется хирургическое вмешательство. «Я не исключаю, что нужно будет сделать еще одну операцию», — говорил он.

Григорий Лепс также признался, что проблемы со здоровьем не дают ему в полную силу выступать в последнее время. По словам певца, ему необходим отдых в течение нескольких месяцев, который он пока себе, к сожалению, позволить не может из-за напряженного гастрольного графика.

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ВладивостокВладимир УрюпинГригорий Лепс

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Директор Лепса развеял слухи о третьей операции артиста
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