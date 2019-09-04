«Нос в нашу породу»: Леонов рассказал о первом знакомстве с внуком

Актер пока видел малыша только по видеосвязи, но готовится познакомить свою семью с новым родственником. В ближайшее время он с женой и детьми поедет в Швейцарию.

Андрей Леонов, звезда кинолент «Обыкновенное чудо» и «Папины дочки», в конце лета стал дедушкой. Ребенок родился в Швейцарии, куда много лет назад уехал жить сын актера Евгений. Сейчас артист состоит в браке со второй избранницей — продюсером Анастасией, но ему удалось подружить нынешнюю и бывшую жен. Они часто бывают друг у друга в гостях то в России, то в Швейцарии.

О том, что Леонов стал дедушкой, журналисты узнали не сразу. Малыша родители назвали необычным именем Мио. Корреспондент Teleprogramma.pro связался с актером, чтобы узнать, успел ли он познакомиться с внуком.

«Ну, как только пауза будет в работе, то я поеду уже туда, полечу. Может быть, нам удастся всей семьей полететь, чтобы с родственником мои дети познакомились (сын Михаил и дочь Анна от второй жены. — Прим.ред.). Кто он там? Двоюродный племянник получается. А мои дети стали тетей и дядей. Дай бог, чтобы все это произошло. Главное, чтобы работа была, а благодаря этому может и удастся поехать», — поделился актер.

По словам Андрея Евгеньевича, он только приступил к работе в новом проекте. Ко всему прочему, начинается новый сезон в театре. «Съемки тоже должны быть. Вот-вот должны начаться в сентябре в Ленинграде, но посмотрим. Существуют подвижки. Может быть перенесутся. Надеемся, что все будет хорошо и утрясется чуть-чуть», — пояснил артист.

Однако мужчина признался, что уже видел внука на снимках и по видеосвязи. Он не стал скрывать, что малыш унаследовал некоторые черты его лица. «Нос в нашу породу. Такой отменный, выделяется, так скажем», — признался Леонов. Он заверил, что не испытывает ни капельки грусти, а только радость в связи с новым статусом. Актер также рад за сына, который познал, что такое отцовство.

«У него семья наконец-то образовалась, это так прекрасно, ребеночек. У нас, в основном, заботы пока радостные. Приятные хлопоты», — добавил Андрей Евгеньевич.

Напомним, что у актера также подрастают девятилетняя дочь Анна и пятилетний сын Михаил.

А у вас есть родственники за границей?