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Директор Бузовой опроверг сообщения о долге её отца приставам

Счет из ФСН у Игоря Бузова действительно есть, но он свежий и в ближайшее время будет оплачен.

Директор Бузовой опроверг сообщения о долге её отца приставам
Ольга и Игорь Дмитриевич Бузов. Фото: Instagram

Представитель Ольги Бузовой в среду опроверг сообщения о том, что отец певицы и телеведущей, Игорь Бузов, якобы уже четыре года не может заплатить долг в размере 35 тысяч рублей. Директор Бузовой, Антон Богославский, заявил порталу Teleprogramma.pro, что желтая пресса выдумала эту историю ради пиара и на самом деле никаких многолетних долгов у отца звезды нет.

По словам Антона, не надо быть специалистом, чтобы понять: если бы задолженность имелась, налоговики не ждали бы четыре года, а просто списали бы указанную сумму со счета Игоря Дмитриевича в «Сбербанке».

«У него есть недавно полученный счет на оплату налогов, который будет обязательно оплачен. Насколько я знаю, в соответствии с нашим законодательством это можно сделать до конца года», — сказал представитель звезды корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Между тем, из-за появившейся новости об уклонении отца от уплаты налогов Ольга Бузова вновь подверглась нападкам со стороны хейтеров. Подписчики в Instagram обрушились на нее с вопросами о том, почему она, долларовый миллионер, не поможет родителю разобраться с долгом.

Ольга Бузова на премии Муз ТВ
Ольга Бузова может позволить себе и своим родителям жить в достатке, не заводя никаких долгов. Фото: Instagram
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Директор Бузовой опроверг сообщения о долге её отца приставам
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