Роман Маякин рассказал, как за пять лет потерял родителей и сестру

Актер Роман Маякин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что буквально за пять лет потерял всю семью: родителей и любимую сестру. По его словам, несчастливые годы в их жизни начались с того, что сгорел дом, в котором они жили. А вскоре в автокатастрофе погибла его родная сестра, которой на тот момент был всего 21 год.

«Она сидела на пассажирском сиденье, когда автомобиль перевернулся. Особенно тяжело трагедию переживала мама. Именно тогда, как я думаю, у нее и случился стресс, который привел к онкологическому заболеванию. Через какое-то время у отца, который руководил заводом, на предприятии произошел пожар. А потом не стало его самого. Папу просто убили. Причем следователи сказали, что произошло убийство по неосторожности», — заявил актер.

Еще через какое-то время мать актера начала испытывать проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали четвертую стадию рака легких. «Врач сразу мне сказал, что больше года мать не протянет. В итоге она прожила два с половиной года. Я никогда не видел мать с сигаретой в руках, но потом выяснилось, что она тайком покуривала», — сказал Маякин.

По словам актера, он тратил колоссальные деньги, чтобы вылечить маму. Прибегал к нетрадиционным способам лечения, ходил с ней к гадалкам, но все усилия оказались тщетны.