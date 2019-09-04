Евгения Брик отложила празднование дня рождения из-за премьеры Тодоровского

В жизни режиссера Валерия Тодоровского произошло очень важное событие — в Москве состоялась премьера его нового фильма «Одесса», сюжет которого основан на воспоминаниях из детства режиссера — о жизни тех лет, о вспышке холеры в его родном и любимом городе.

Премьерный показ «Одессы» прошел в Москве, посмотреть его и поздравить Тодоровского, а также его супругу Евгению Брик с этим успехом пришли их коллеги и друзья.

Как рассказала корреспонденту Teleprogramma.pro сама Евгения, сыгравшая в картине Тодоровского одну из главных ролей, на самом деле 3 сентября у них был еще один повод для празднования — ее день рождения, но в связи с премьерой вечеринку решили отложить на другой день. И тем не менее, ощущение праздника не покидало именинницу.

«Волнение двойное и пульс зашкаливает! Но сегодня день рождения не праздную, сделаю это позже. Считаю, что у нас получилась очень искренняя, глубокая история про любовь, про страхи, про преодоление себя в экстремальных ситуациях. И я надеюсь, что зрители сумеют прочувствовать кино и впустить его в себя».

Актриса также рассказала, что для нее лично было самым сложным в работе над этим проектом.

«Сыграть женщину, которая не любит своего мужа», — призналась Евгения.