НОВОСТИ

Виктор Дробыш прокомментировал возвращение Носкова на сцену

Продюсер рассказал порталу Teleprogramma.pro, как исполнитель продолжает восстанавливаться после инсульта.

Виктор Дробыш прокомментировал возвращение Носкова на сцену
Виктор Дробыш о возвращении Николая Носкова на сцену. Фото: globallookpress.com

Николай Носков возвращается на сцену после длительного перерыва. Артист долго и упорно восстанавливался от перенесенного инсульта и, как стало известно накануне, в декабре выступит в московском Crocus City Hall.

Самое живое участие в возвращении Носкова к концертной деятельности принял его друг Виктор Дробыш, который верил в исполнителя, когда другие потеряли надежду на его выздоровление. В беседе с порталом Teleprogramma.pro продюсер прокомментировал радостное известие.

По словам Дробыша, к первому после болезни концерту Носков готовился больше полугода. Работа оказалась практически единственной возможностью вернуть его к настоящей, реальной жизни.

«Это сработало. Как в кино! Он начал преодолевать свою болезнь. Видно, как он меняется», – рассказал продюсер.

Дробыш выразил уверенность, что концерт, запланированный на 9 декабря, пройдет очень хорошо. Он отметил, что предстоящее мероприятие станет большим событием, поскольку Носков – одним из лучших исполнителей страны.

Последствия инсульта, конечно, дают о себе знать. Речь Носкова еще полностью не восстановилась, ему сложно запоминать новые песни. Но с исполнением своих самых известных хитов проблем у него уже нет.

«Если он выдержит, если у него получится и будет полный зал – это будет такое дело, о котором я буду рассказывать своим детям», – подытожил Виктор Дробыш.

А что думаете вы о возвращении на сцену Николая Носкова?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктор ДробышинсультконцертНиколай НосковПевецреабилитация после инсульта

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Виктор Дробыш прокомментировал возвращение Носкова на сцену
Интересно?
Поделись с друзьями: