Виктор Дробыш прокомментировал возвращение Носкова на сцену

Николай Носков возвращается на сцену после длительного перерыва. Артист долго и упорно восстанавливался от перенесенного инсульта и, как стало известно накануне, в декабре выступит в московском Crocus City Hall.

Самое живое участие в возвращении Носкова к концертной деятельности принял его друг Виктор Дробыш, который верил в исполнителя, когда другие потеряли надежду на его выздоровление. В беседе с порталом Teleprogramma.pro продюсер прокомментировал радостное известие.

По словам Дробыша, к первому после болезни концерту Носков готовился больше полугода. Работа оказалась практически единственной возможностью вернуть его к настоящей, реальной жизни.

«Это сработало. Как в кино! Он начал преодолевать свою болезнь. Видно, как он меняется», – рассказал продюсер.

Дробыш выразил уверенность, что концерт, запланированный на 9 декабря, пройдет очень хорошо. Он отметил, что предстоящее мероприятие станет большим событием, поскольку Носков – одним из лучших исполнителей страны.

Последствия инсульта, конечно, дают о себе знать. Речь Носкова еще полностью не восстановилась, ему сложно запоминать новые песни. Но с исполнением своих самых известных хитов проблем у него уже нет.

«Если он выдержит, если у него получится и будет полный зал – это будет такое дело, о котором я буду рассказывать своим детям», – подытожил Виктор Дробыш.

А что думаете вы о возвращении на сцену Николая Носкова?