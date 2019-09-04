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Варнава пожаловалась на проблемы со здоровьем

По словам актрисы, она часто занимается самолечением, что в корне неверно.

Варнава пожаловалась на проблемы со здоровьем
Варнава порой испытывает проблемы со здоровьем/globallookpress.com

Артистка Екатерина Варнава заявила, что у нее периодически возникают проблемы со здоровьем — из-за напряженного графика, постоянных перелетов и бессонных ночей. Как она отметила, времени, чтобы уделить внимание здоровью, категорически не хватает. При этом она считает, что всему виной ее безалаберность.

Екатерина Варнава. Фото
Варнава периодически испытывает проблемы со здоровьем/globallookpress.com

По признанию Варнавы, часто она занимается самолечением и только усугубляет ситуацию. В то же время она понимает, что есть на свете профессии, которые намного сложнее, чем у нее. Прежде всего, это врачи и шахтеры. Она даже не хочет сравнивать труд артиста и медика, потому что это, как она уверяет, проявление неуважения. Она уверена, что работа артиста приносит куда больше удовольствия, чем стояние за операционным столом.

Варнава отметила, что в проекте Comedy Woman, который и принес много лет назад ей известность, очень теплые отношения среди участниц. Они с девушками научились принимать недостатки друг друга и мириться с ними, поэтому у них и не возникает конфликтных ситуаций.

Варнава также рассказала, что она без ума от танцев. При этом не так давно она побывала на концерте своего близкого друга Сергея Лазарева. Она считает его большим профессионалом и очень талантливым артистом, сообщает портал teleprogramma.pro.

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Екатерина Варнавапроблемы со здоровьемСергей Лазарев

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Варнава пожаловалась на проблемы со здоровьем
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