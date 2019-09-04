Директор компаний «Прайм Принт» Людмила Пименова отмечает юбилей

Всего за двадцать лет бизнесвумен удалось организовать работу одной из самых эффективных типографий, действующей не только в столице, но во всей стране. Teleprogramma.pro присоединяется к поздравлениям!

4 сентября свой юбилей отмечает руководитель одной из крупнейших компаний «Прайм Принт» — Людмила Пименова. Всего за двадцать лет бизнесвумен сумела выстроить работу огромного холдинга, создав одну из самых эффективных типографий. Так, предприятие действует не только в столице, но и в других городах нашей страны. Сотрудники организации обладают большим опытом и знанием специфики рынка, кроме того, сам холдинг постоянно развивается и расширят имеющийся спектр предложений для клиентской базы.

Редакция Teleprogramma.pro присоединяется к поздравлениям издательского дома «Комсомольская правды». Говоря о заслугах Людмилы Вячеславовны, нельзя оставить без внимания профессионализм бизнес-леди.

К слову, в 2019 году свое 20-летие отпраздновала и первая типография «Прайм Принт». В связи с чем, Teleprogramma.pro желает компании, во главе с ее руководителем, — процветания, новых свершений и интересных предложений о сотрудничестве.